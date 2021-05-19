«Ювентус» - володар Кубка Італії 2020/21, гол Малиновського не допоміг

Руслан зрівняв рахунок в першому таймі.

Туринський «Ювентус» переміг «Аталанту» 2:1 у фіналі Кубка Італії і став володарем трофея, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі півзахисник «старої сеньйори» Кулусевскі відкрив рахунок на 31-й хвилині. За 10 хвилин українець Руслан Малиновський відновив паритет, забивши у ворота Буфона.

У другому таймі вінгер «Ювентуса» К'єза встановив фінальний результат на 73-й хвилині.

Український півзахисник «бергамасків» Руслан Малиновський провів на полі 68 хвилин і відзначився забитим голом.

Читайте також: Футболісти збірної України потренувалися під харківським дощем

Нагадаємо, «Аталанта» наразі посідає друге місце в Серіх А, «Ювентус» - п'ятий.

Фото: gazzetta.it