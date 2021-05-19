Футболісти збірної України потренувалися під харківським дощем

Гравці, які перебувають у харківському таборі національної футбольної збірної України, продовжують виконувати програму підготовки до Євро-2020.

Уранці футболісти провели заняття в тренажерному залі, а згодом потренувалися під рясним харківським дощем на стадіоні «Сонячний», повідомляє пресслужба УАФ.

Список гравців, які нині присутні на зборі:

воротарі - Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - «Шахтар»);

захисники - Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - «Шахтар»);

півзахисники - Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі - «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Леднєв (усі - «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина);

нападники - Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Беседін («Динамо»).

Як повідомляв Укрінформ, готуючись до чемпіонату Європи-2020, збірна України проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром.

На груповій стадії Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією, Північної Македонією та Нідерландами.

Фото: uaf.ua.