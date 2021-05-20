«Парі Сен-Жермен» - володар Кубка Франції

Це другий трофей паризького клубу під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

У фінальному матчі Кубка Франції «Парі Сен-Жермен» обіграв «Монако» 2:0, передає Укрінформ.

На «Стад де Франс» рахунок відкрили на 19-й хвилині. Відзначився нападник «ПСЖ» Ікарді. На 81-й хвилині Мбаппе подвоїв перевагу парижан.

«ПСЖ» став 14-разовим володарем Кубка Франції. Паризький клуб також може виграти чемпіонат Франції. Перед останнім туром «ПСЖ» відстає на одне очко від лідера ліги – «Лілля».

Фото: AS