«Ман Сіті» із Зінченком перемагає «ПСЖ» і виходить у фінал ЛЧ

Українець Олександр Зінченко відіграв повний матч і не стримав емоцій після фінального свистка.

«Манчестер Сіті» вдома декласує «ПСЖ» 2:0(4:1 за сумою двох матчів) і виходить у фінал Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

Півзахисник «горожан» Ріяд Марез відзначився двічі на 11-й та 63-й хвилині матчу відповідно і приніс перемогу для своєї команди.

Український футболіст «Манчестера» Олександр Зінченко зіграв всі 90 хвилин матчу і не зміг стримати сліз після фінального свистка.

Нагадаємо, завтра «Реал Мадрид» і «Челсі» розіграють другу путівку в фінал Ліги чемпіонів. Перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

Фото: theguardian.com