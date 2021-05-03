Де дивитися матчі 25 туру футбольної Прем'єр-ліги України

У середу, 5 травня, стартує 25-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

О 14.00 «Маріуполь» на домашній арені імені Володимира Бойка зустрінеться з київським «Динамо» Гру прямиму ефірі транслюватиме телеканал «2+2», передає Укрінформ.

5 травня пройдуть ще три матчі, які розпочнуться о 19.00. «Дніпро-1» зіграє з луганською «Зорею» («Уніан-ТБ»), полтавська «Ворскла» - з чернігівською «Десною» («Футбол 1»), «Олександрія» - з ковалівським «Колосом» («Футбол 2»).

Завершиться тур трьома поєдинками у четвер, 6 травня. Усі вони стартують о 19.00. «Інгулець» з Петрового прийматиме «Львів» («Футбол 3»), львівський «Рух» зустрінеться з донецьким «Олімпіком» («Футбол 1»), а закарпатський «Минай» - з донецьким «Шахтарем».

Турнірне становище: «Динамо» - 61 очко (після 24-х ігор), «Шахтар» - 48 (24), «Зоря» - 44 (24), «Колос» - 38 (24), «Десна» - 37 (24), «Ворскла» - 37 (24), «Олександрія» - 29 (24), «Дніпро-1» - 29 (24), «Львів» - 28 (24), «Рух» - 24 (24), «Інгулець» - 23 (24), «Маріуполь» - 22 (24), «Олімпік» - 21 (24), «Минай» - 18 (24).

Заключний, 26-й тур УПЛ має пройти 9 травня.