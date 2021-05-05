«Зоря» перемогла «Дніпро-1» у чемпіонаті України з футболу

Футболісти луганської «Зорі» з рахунком 1:0 обіграли у гостях «Дніпро-1» в 25-у турі чемпіонату України серед клуів Прем'єр-ліги і гарантували собі медалі національної першості.

М'яч на «Дніпро-Арені" на 79-й хвилині з пенальті забив Владлен Юрченко, передає Укрінформ.

На 69-й хвилині у «Дніпра-1» вилучений з поля Данило Ігнатенко.

Результати інших трьох сьогоднішніх поєдинків туру:

Голи: «Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 1:1

Олів'є Тілль (18-та хвилина) - Андрій гітченко (54)

Вилучення: Якубу («Ворскла», 87);

«Олександрія» - «Колос» (Ковалівка) - 0:2

Кирило Петров (42, з пенальті), Павло Оріховський (57);

«Динамо» (Київ) - «Маріуполь» - 0:0

Вилучення: Карлос де Пена («Динамо», 51).

Завершиться 25-й тур тур трьома матчами у четвер, 6 травня. Усі вони стартують о 19.00. «Інгулець» з Петрового прийматиме «Львів» («Футбол 3»), львівський «Рух» зустрінеться з донецьким «Олімпіком» («Футбол 1»), а закарпатський «Минай» - з донецьким «Шахтарем» («Футбол 2»).

Турнірне становище: «Динамо» - 62 очки (після 25-ти ігор), «Шахтар» - 48 (24), «Зоря» - 47 (25), «Колос» - 41 (25), «Десна» - 38 (25), «Ворскла» - 38 (25), «Олександрія» - 29 (25), «Дніпро-1» - 29 (25), «Львів» - 28 (24), «Рух» - 24 (24), «Маріуполь» - 23 (25), «Інгулець» - 23 (24), «Маріуполь» - 23 (25), «Олімпік» - 21 (24), «Минай» - 18 (24).

Заключний, 26-й тур УПЛ має пройти 9 травня.

Фото: upl.ua.