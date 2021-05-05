ФК «Оболонь» підтвердив відставку Павла Яковенка

Київський футбольний клуб Першої ліги чемпіонату України «Оболонь» припинив співпрацю з головним тренером Павлом Яковенком за обопільною згодою.

Про це повідомляє офіційний сайт "пивоварів", передає Укрінформ.

Клуб подякував наставнику за роботу і побажали успіхів у подальшій тренерській кар'єрі.

Яковенко очолював «Оболонь» з жовтня 2020 року. Під його керівництвом команда перемогла у 9-ти матчах, 2 рази зіграла внічию і зазнала 6-х поразок. «Оболонь» йде на 8-у місці у турнірній таблиці Першої ліги.

Фото: fc.obolon.ua.