Яковенко залишив посаду головного тренера ФК «Оболонь» - ЗМІ

Футбольний клуб української Першої ліги «Оболонь» (Київ) та головний тренер 56-річний Павло Яковенко припинили співпрацю.

Причина відставки не уточнюється, повідомляє FootBoom.

Яковенко очолював "пивоварів" у жовтні 2020-го. Під його керівництвом команда перемогла у 9-ти матчах, двічі зіграла внічию та зазнала 6-х поразок.

Два останні поєдинки столичний клуб програв - "Миколаєву" (3:5) та "Агробізнесу" (0:1).

У турнірній таблиці "Оболонь" йде сьомою. Наступний матч команда проведе 30 квітня у Херсоні проти "Кристала".

Фото: dynamo.kiev.ua.