У середу пройдуть перенесені матчі «Олімпік» - «Зоря» та «Львів» - «Рух»
Укрінформ
28 квітня на футбольний полях України відбудуться два перенесені поєдинки чемпіонату країни середу клубів Прем'єр-ліги.
О 17.00 у Чернігові розпочнеться зустріч 10-го туру між донецьким «Олімпіком» та луганською «Зорею», передає Укрінформ.
Пряма трансляція гри відбудеться на телеканалі «Футбол 2».
О 19.00 розпочнеться матч 18-го туру «Львів» - «Рух».
Поєдинок з «Арени Львів» покаже «Футбол 1».
Турнірне становище: "Динамо" - 58 очок (після 23-х ігор), "Шахтар" - 45 (23), «Зоря» - 41 (22), «Колос» - 37 (23), «Ворскла» - 37 (23), «Десна» - 36 (23), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (23), «Львів» - 24 (22), «Маріуполь» - 22 (23), «Рух» - 20 (22), «Інгулець» - 20 (23), «Олімпік» - 18 (22), «Минай» - 18 (23).
Фото: zarya-lugansk.com.