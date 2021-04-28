Сьогодні пройде півфінал Ліги чемпіонів УЄФА «ПСЖ» - «Манчестер Сіті»

У середу, 28 квітня, футболісти французького клубу "ПСЖ" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів прийматимуть англійську команду "Манчестер Сіті".

Поєдинок розпочнеться на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" о 22.00 за київським часом, передає Укрінформ.

На стадії 1/4 фіналу парижани за рахунок "гостьових" голів пройшли переможця минулого розіграшу Ліги чемпіонів - мюнхенську "Баварію" (3:2, 0:1), а "городяни" здолали дортмундську "Боруссію" (2:1, 2:1).

Букмекери у цьому протистоянні віддають перевагу англійському клубу. Контора Parimatch оцінює перемогу "ПСЖ" коефіцієнтом 3,35, нічию - 3,85, успіх "Манчестер Сіті" - 2,08.

Як повідомляв Укрінформ, у стартовій зустрічі півфінальної стадії ЛЧ мадридський "Реал" вдома зіграв унічию з лондонським "Челсі" - 1:1.

Фото: uefa.com.