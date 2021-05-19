Президент WBO сподівається, що бій Джошуа - Усик невдовзі відбудеться

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель висловив надію, що поєдинок між чемпіоном WBO у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та обов'язковим претендентом українцем Олександром Усиком пройде у найближчому майбутньому.

«Сподіваюся, фанати боксу насолодяться боєм Ентоні Джошуа - Олександр Усик у найближчому майбутньому», - написав Валькарсель на своїй сторінці у Twitter.

Спочатку WBO схвалила поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, а Усіку запропонувала боксувати за тимчасовий титул з іще одним представником британської школи боксу - Джо Джойсом.

Однак напередодні арбітражний суд зобов'язав Ф'юрі провести до 15 вересня третій бій з американцем Деонтеєм Вайлдером, у зв'язку з чим його поєдинок проти Джошуа опинився під загрозою зриву.

Фото: klitschko-brothers.com.