Немає перешкод для організації бою Усик – Джошуа – промоутер Усика

Британський чемпіон змушений виконувати свої зобов’язання перед Усиком, після того, як бій Ф'юрі – Джошуа остаточно скасують.

Промоутер українського боксера Олександра Усика - Олександр Красюк прокоментував британському виданню express.co.uk ситуацію з можливою організацією бою проти чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, передає Укрінформ.

За словами Красюка, бій цілком можливо організувати вже найближчим часом. Він вже контактував з промоутером Джошуа – Едді Гірном.

«Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO і єдиною перешкодою, яка змусила їх санкціонувати перехідний період, був масштабний об'єднавчий бій Ф'юрі і Джошуа. А якщо бій скасовано, то інших перешкод немає, і Джошуа доведеться виконувати свої зобов'язання.

Я був би щасливий провести бій Усик - Джошуа в Києві. Це просто моє бажання. В Лондоні? Ну, як знати. Може бути, в іншому місті в Великобританії або Саудівської Аравії, або в будь-якому іншому місці на планеті Земля. Ми б зробили це», - сказав Красюк.

Як повідомляв Укрінформ, Джошуа мав провести 14 серпня бій проти Тайсона Ф'юрі, проте поєдинок опинився під загрозою через зобов'язання Ф'юрі перед Деонтеєм Вайлдером. Суд зобов’язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.