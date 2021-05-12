Красюк: IBF запропонувала Усику бій з хорватом Хрговичем

Обов'язковому претенденту на титул WBO у суперважкій вазі Олександру Усику надійшла пропозиція від Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій з хорватом Філіпом Хрговичем.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк, повідомляє Fight news.info.

Хргович мав боксувати у претендентському бою з американцем Майклом Гантером. Однак Гантер відмовився від поєдинку і вже домовився виступити 19 червня в андеркарді бою Теофімо Лопес - Джордж Камбосос.

Усик досі чекає, чим закінчаться переговори між чемпіоном WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі. Якщо представники Великої Британії домовляться, то Олександру доведеться вийти на ринг з іншим британцем - Джо Джойсом за тимчасовий титул WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.