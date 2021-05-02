Бокс: Чісора програв Паркеру, Руїс переміг Арреолу

Чісору у жовтні минулого року переміг Олександр Усик.

У ніч на неділю, 2 травня, відбулися два важливі бої у суперважкій вазі. Джозеф Паркер переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. А колишній чемпіон світу Енді Руїс одноголосним рішенням суддів переміг Кріса Арреолу, передає Укрінформ.

У Манчестері вже в першому раунді 37-річний Чісора відправив новозеландця в нокдаун, після якого той швидко відновився. Два судді віддали Паркеру перемогу з рахунком 116:111 і 115:113, ще один суддя порахував на користь Чісори – 115:113.

Джозеф Паркер – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, він здобув п'яту перемогу поспіль і продовжує боротися за шанс взяти участь в титульному поєдинку.

В Карсоні (США) незважаючи на статус фаворита в бою з Арреолою, Руїс вже в другому раунді побував у нокдауні. У підсумку Руїс перехопив ініціативу і переміг суддівським рішенням: 118:109, 118:109 і 117:110.

Енді Руїс проводив перший бій з грудня 2019 року, коли програв Ентоні Джошуа і позбувся чемпіонських титулів, які виграв влітку того ж року.

Фото: Matchroom Boxing