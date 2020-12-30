Чісора: Усик має боксувати за титул, у цьому сенс статусу претендента

Британський боксер-суперважковаговик Дерек Чісора поділився думкою про наступний крок у кар'єрі українця Олександра Усика.

Чісора вважає, що Усик зобов'язаний боксувати за титул, повідомляє Fightnews.info.

"З огляду на рухливість Усика, я б хотів бачити його наступним суперником Ділліан Вайта або Джо Джойса. Кого я бачу наступним суперником українця? Він - обов'язковий претендент по лінії WBO. Йому слід боксувати за титул. У цьому й полягає весь сенс цього статусу. Ти стаєш обов'язковим претендентом, щоб поборотися за пояс. У цьому вся суть", - заявив Чісора.

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Як повідомлялося, 31 жовтня Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів і став офіційним претендентом на бій з іншим британцем - Ентоні Джошуа, чемпіоном WBA, WBO та IBF.

Фото: mirror.co.uk.