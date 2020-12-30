Повєткін відмовився від можливого бою з Усиком
За словами 41-річного росіянина, причина - дружні відносини з Усиком, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Якщо чесно, не дивився його поєдинок з Дереком Чісорою. Але вважаю Олександра хорошим та сильним боксером. Йому все до снаги, все залежить від нього. Я не збираюся з ним боксувати. Хіба ні з ким більше битися? У нас з ним хороші приятельські відносини, - зазначив Повєткін. - Крім того, я ніколи не вибирав суперника. Ось залишимося ми удвох із Усиком, і тоді нам доведеться боксувати... Але, сподіваюся, цього не буде".
Як повідомлялося, 31 жовтня Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів і став офіційним претендентом на бій з іншим британцем - Ентоні Джошуа, чемпіоном WBA, WBO та IBF.
Фото: Klitschko-brothers.com.