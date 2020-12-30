Повєткін відмовився від можливого бою з Усиком

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Олександр Повєткін заявив, що не має наміру проводити поєдинок проти обов'язкового претендента на титул WBO українця Олександра Усика.

За словами 41-річного росіянина, причина - дружні відносини з Усиком, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Якщо чесно, не дивився його поєдинок з Дереком Чісорою. Але вважаю Олександра хорошим та сильним боксером. Йому все до снаги, все залежить від нього. Я не збираюся з ним боксувати. Хіба ні з ким більше битися? У нас з ним хороші приятельські відносини, - зазначив Повєткін. - Крім того, я ніколи не вибирав суперника. Ось залишимося ми удвох із Усиком, і тоді нам доведеться боксувати... Але, сподіваюся, цього не буде".

Як повідомлялося, 31 жовтня Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів і став офіційним претендентом на бій з іншим британцем - Ентоні Джошуа, чемпіоном WBA, WBO та IBF.

Фото: Klitschko-brothers.com.