В'ячеслав Сенченко: Усик переможе і Паркера, і Джойса

Український ексчемпіон світу з боксу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко оцінив шанси Олександра Усика у суперважкому дивізіоні.

На сторінці BoxingTime.ua в Instagram 43-річний тренер зазначив, що Усику під силу здолати таких сильних боксерів, як британець Джо Джойс та новозеландець Джозеф Паркер.

"Якщо Джошуа і Ф'юрі домовляться про бій, тоді Ентоні відмовиться від пояса WBO. Ф'юрі проти Джошуа - це найбільший бій і за популярністю, і в фінансовому плані, все-таки зустрінуться два кращих на сьогодні суперважковаговики. Усик заявив про себе у "суперважах", провів хороший бій із Чісорою. Усі хотіли хорошою опозиції для Олександра, от вона й була. Чісора дуже міцний боєць, який може завдати проблем будь-якому боксера. Усик переміг і рухається далі до своєї мрії - звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. Якщо ж буде бій за вакантний пояс з тим же Джо Джойсом або Джозефом Паркером, думаю Усик пройде і того, й іншого", - сказав Сенченко.

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Додамо, що Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO у суперважкому дивізіоні, яким володіє Ентоні Джошуа.

Фото: mixsport.pro.