Ломаченко та Усик опустилися в рейтингу кращих боксерів світу від ESPN

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик продовжують перебувати у престижному рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound) за версією ESPN.

В оновленому списку Ломаченко опустився з 6-ї на 7-у позицію, а Усик - із 7-ї на 8-у, повідомляє ESPN. Читайте також: Ломаченко: Хочу боксувати у квітні або травні Боксерський рейтинг Р4Р від ESPN: 1. Теренс Кроуфорд (США) 2. Сауль Альварес (Мексика) 3. Наоя Іноуе (Японія) 4. Еррол Спенс (США) 5. Теофімо Лопес (США) 6. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) 7. Василь Ломаченко (Україна) 8. Олександр Усик (Україна) 9. Хуан Естрада (Мексика) 10. Геннадій Головкін (Казахстан) 10. Джервонта Девіс (США). Фото: instagram.com/lomus.