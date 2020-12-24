Ломаченко: Хочу боксувати у квітні або травні

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко розповів про своє відновлення після травми плеча.

В інтерв'ю виданню The Ring український боксер зазначив, що це пошкодження завадило йому в бою проти американця Теофімо Лопеса.

"На початку бою з Лопесом я турбувався про своє плече, бо знав, що у мене проблема. Я не міг використовувати прямий джеб, правий хук і правий аперкот. Нині з плечем все добре. Роблю реабілітаційні вправи. Хочу боксувати у квітні або травні 2021 року. Я не ледар і завжди тримаю себе у формі", - заявив Василь.

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня нинішнього року Ломаченко в Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: ringtv.com.