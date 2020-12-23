Клімас пояснив, чому Лопес більше не хоче боксувати з Ломаченком

Менеджер ексчемпіона світу з боксу Василя Ломаченка Егіс Клімас вважає, що шанси на бій-реванш українця з Теофімо Лопесом мізерно малі.

Клімас заявив, що американець не хоче реваншу, оскільки боїться зазнати поразки, повідомляє Boxing Scene.

"Що ми можемо зробити? Ми не можемо змусити команду Лопеса піти на реванш, якщо вони не хочуть його. А причина полягає в тому, що вони бояться програти", - сказав менеджер.

Крім того, за словами Клімаса, в наступному бою Ломаченко може повернутися до другої напівлегкої ваги. Нині український боксер продовжує відновлюватися після травми.

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Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня нинішнього року Ломаченко у Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним оешеніем суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: boxingscene.com.