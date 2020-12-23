Стали відомі терміни повернення Ломаченка до тренувань

Менеджер ексчемпіона світу за трьома ваговими категоріями у легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів ході реабілітації українського боксера після операції на плечі.

Клімас, зокрема, зазначив, що повноцінні тренування мають розпочатися наприкінці січня, повідомляє Boxingnews.

"Ломаченко добре відновлюється. Він вже бігає кроси і потроху починає працювати в залі. Хоче повернутися на ринг якомога швидше. Лікар сказав, що повноцінні тренування, навіть з навантаженнями на плече (віджимання, підтягування), він зможе розпочати наприкінці січня" , - сказав менеджер.

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня нинішнього року Ломаченко програв одноголосним оешеніем суддів у Лас-Вегасі (США) американцю Теофімо Лопесу, який став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: boxingnews.com.