Ломаченко пояснив, чому в контракті на бій з Лопесом не було опції реваншу

Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів про можливий реванш з Теофімо Лопесом і пояснив, чому в контракті на бій не було пункту на такий поєдино

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За словами українця, він пішов на цей крок, щоб уникнути спекуляцій і заяв про "перестраховку" з боку американця, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я уперше взагалі дізнався, коли він сказав це в інтерв'ю, що у нас в контракті є такий пункт, як реванш. Менеджер цей контракт перевіряє, і ці пункти мене, чесно кажучи, ніколи не цікавили. Коли він сказав, що ми обов'язково будемо боротися за включення пункту про реванш, ми відповіли: "Слухай, ну давай тоді не будемо цей пункт включати, якщо говориш, що ми хочемо себе перестрахувати якимось чином. А в наступній статті вийшло, що я відмовився від пункту про реванш в контракті", - сказав Ломаченко.

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Як повідомлялося, в середині жовтня 23-річний Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу з боксу в історії легкої ваги, відібравши у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.