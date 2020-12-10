Усик отримав потенційного суперника по можливому титульному бою

Офіційний претендент на боксерський титул WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик дізнався ім'я свого потенційного суперника, в разі якщо чинний чемпіон за цією версією британець Ентоні Джошуа відмовиться від захисту заради бою зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

Опонентом Олександра може стати британець Джо Джойс, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Джойс зробив вражаючий ривок з 11-го на друге місце в оновленому рейтингу WBO після дострокової перемоги над Даніелем Дюбуа, який також представляє Велику Британію. На профі-рингу Джойс переміг у всіх своїх 12-ти поєдинках (в 11-ти - нокаутом).

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Усик продовжує утримувати за собою перший рядок рейтингу WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.