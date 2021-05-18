Суд зобов’язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером не пізніше 15 вересня
Арбітражний суд ухвалив провести третій бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером не пізніше 15 вересня нинішнього року, повідомляє boxingscene.com.
Вайлдер в суді оскаржував своє право на третій бій з Ф'юрі, який відмовив американцеві в реванші. Британець посилався на закінчення строку його права на повторний поєдинок.
Нагадаємо, перший бій між суперниками в грудні 2018 року завершився внічию. А в лютому 2020 року Ф'юрі достроково завдав Вайлдеру першої поразки у професіональній кар'єрі і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC.
Таким чином, рішення арбітражу ставить під сумнів проведення бою між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, який сторони збираються організувати в серпні.
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