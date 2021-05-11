Бій Ф'юрі - Джошуа пройде в Саудівській Аравії 7 або 14 серпня

Промоутер Едді Гірн назвав дату боксерського бою за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії 7-го або 14 серпня, повідомляє Sky Sports.

«Поєдинок пройде у Саудівській Аравії 7-го або 14 серпня. Це буде вражаюча подія», - сказав Гірн.

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Як повідомлялося, Ф'юрі і Джошуа підписали контракти на два бої у 2021 році.

Фото: skysports.com.