Бій Ф'юрі - Джошуа пройде в Саудівській Аравії 7 або 14 серпня
Укрінформ
Промоутер Едді Гірн назвав дату боксерського бою за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії 7-го або 14 серпня, повідомляє Sky Sports.
«Поєдинок пройде у Саудівській Аравії 7-го або 14 серпня. Це буде вражаюча подія», - сказав Гірн.
Як повідомлялося, Ф'юрі і Джошуа підписали контракти на два бої у 2021 році.
Фото: skysports.com.