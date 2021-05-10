Ломаченко полетів до США готуватись до бою проти Накатані
Укрінформ
Бій Ломаченко – Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.
Український боксер Василь Ломаченко полетів до США для фінального етапу підготовки до бою проти японця Масайоші Накатані, передає Укрінформ.
Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені Virgin Hotel.
В останньому бою Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Василь програв чемпіонські пояси WBA, WBC і WBO у легкій вазі. Після поразки від Лопеса Ломаченко переніс операцію на плечі.
Накатані в кінці минулого року переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом в дев'ятому раунді.