Бій Ломаченко – Накатані підтвердили офіційно

Поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.

Промоутерська компанія Top Rank анонсувала поєдинок між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком і Масаєші Накатані, передає Укрінформ.

Поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі (США). Бій покажуть на телеканалі ESPN.

У своєму останньому бою, в жовтні минулого року, українець програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Ломаченко програв супернику три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Накатані в кінці минулого року переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки в кар'єрі японцю влітку 2019 року завдав той таки Лопес.