Малиновський потрапив у заявку «Аталанти» на фінал Кубка Італії з футболу

У середу, 19 травня, «Аталанта» з Бергамо проведе поєдинок з туринським «Ювентусом» у фіналі Кубка Італії з футболу.

Головний тренер бергамського клубу Джан П'єро Гасперіні визначився із заявкою команди на титульний матч, передає Укрінформ.

Місце в списку дісталося і півзахиснику збірної України Руслану Малиновському, який проводить в «Аталанті» один з найкращих сезонів у своїй кар'єрі.

Відзначимо, що в заявці немає ексфорварда донецького «Шахтаря» Віктора Коваленка, який через травму пропускає залишок сезону «Аталанти».

Фінал Кубка Італії-2020/21 пройде на стадіоні «Мапеї» в Реджо-нель-Емілії.

Фото: Getty Images.