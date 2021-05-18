Чи виграє Малиновський свій перший трофей з «Аталантою»?

Прогноз Олександра Шовковського на фінал Кубка Італії «Аталанта» - «Ювентус».

В Італії все готово до розіграшу останнього трофею сезону. В середу, 19 травня, в місті Реджо-нель-Емілія зіграють «Аталанта» і «Ювентус», початок – о 22:00.

Найрезультативніша команда Серії А «Аталанта» спробує виграти Кубок Італії вдруге в історії. Її суперник – «Ювентус», офіційним беттінг-партнером якого є Parimatch. Туринці вигравали цей трофей більше за всіх (13), але цього сезону вони втратили чемпіонство після дев’яти тріумфальних сезонів поспіль. Чим закінчиться це протистояння аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.7

Минулого року «Ювентус» також був у фіналі – поступилися «Наполі» у серії пенальті. «Аталанта» змагалася за трофей у фіналі 2019-го – програли «Лаціо» 0:2. Тепер невдахи двох останніх фіналів зіграють між собою.

На шляху до фіналу «Аталанта» пройшла «Лаціо» та «Наполі», «Ювентус» – «Інтер». Але зараз набагато важливішими є останні результати команд, а не перемоги, які вони здобули декілька місяців тому. «Аталанта» не програє десять матчів поспіль – з 16-го березня, коли поступилася «Реалу». З цих десяти матчів бергамаски виграли вісім, загальний рахунок десяти матчів – 27:11.

«Ювентус» у суботу переміг «Інтер» 3:2, але це була дуже скандальна перемога з дивними рішеннями арбітра. Загалом у «Юве» дві поразки в останніх семи матчах: 0:3 від «Мілана» та 0:1 саме від «Аталанти». Але були ще нічия з «Фіорентиною», дуже складний матч з «Удінезе» (2:1), втрати очок з «Торіно» та «Беневенто» зовсім недавно – «Ювентус» не має потужний вигляд, як і протягом усього сезону.

Прогноз

Важко уявити матч, в якому «Аталанта» не забиває. Останньою такою була зустріч з «Інтером» у березні – 0:1, але тоді бергамаски 11 разів пробили з меж штрафного майданчика. До цього – 0:1 з «Реалом», де команда грала в меншості більшу частину матчу.

«Аталанта» забила «Ювентусу» в семи останніх матчах, а ставка «обидві заб’ють» зіграла у чотирьох з останніх п’яти матчів між командами.