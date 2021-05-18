Чи виграє Малиновський свій перший трофей з «Аталантою»?

Чи виграє Малиновський свій перший трофей з «Аталантою»?

Аналітика
Укрінформ
Прогноз Олександра Шовковського на фінал Кубка Італії «Аталанта» - «Ювентус».

В Італії все готово до розіграшу останнього трофею сезону. В середу, 19 травня, в місті Реджо-нель-Емілія зіграють «Аталанта» і «Ювентус», початок – о 22:00.

Найрезультативніша команда Серії А «Аталанта» спробує виграти Кубок Італії вдруге в історії. Її суперник – «Ювентус», офіційним беттінг-партнером якого є Parimatch. Туринці вигравали цей трофей більше за всіх (13), але цього сезону вони втратили чемпіонство після дев’яти тріумфальних сезонів поспіль. Чим закінчиться це протистояння аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.7

Минулого року «Ювентус» також був у фіналі – поступилися «Наполі» у серії пенальті. «Аталанта» змагалася за трофей у фіналі 2019-го – програли «Лаціо» 0:2. Тепер невдахи двох останніх фіналів зіграють між собою.

На шляху до фіналу «Аталанта» пройшла «Лаціо» та «Наполі», «Ювентус» – «Інтер». Але зараз набагато важливішими є останні результати команд, а не перемоги, які вони здобули декілька місяців тому. «Аталанта» не програє десять матчів поспіль – з 16-го березня, коли поступилася «Реалу». З цих десяти матчів бергамаски виграли вісім, загальний рахунок десяти матчів – 27:11.

«Ювентус» у суботу переміг «Інтер» 3:2, але це була дуже скандальна перемога з дивними рішеннями арбітра. Загалом у «Юве» дві поразки в останніх семи матчах: 0:3 від «Мілана» та 0:1 саме від «Аталанти». Але були ще нічия з «Фіорентиною», дуже складний матч з «Удінезе» (2:1), втрати очок з «Торіно» та «Беневенто» зовсім недавно – «Ювентус» не має потужний вигляд, як і протягом усього сезону.

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Прогноз

Важко уявити матч, в якому «Аталанта» не забиває. Останньою такою була зустріч з «Інтером» у березні – 0:1, але тоді бергамаски 11 разів пробили з меж штрафного майданчика. До цього – 0:1 з «Реалом», де команда грала в меншості більшу частину матчу.

«Аталанта» забила «Ювентусу» в семи останніх матчах, а ставка «обидві заб’ють» зіграла у чотирьох з останніх п’яти матчів між командами.

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