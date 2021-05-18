Баскетбол 3х3: жіноча збірна України зіграє на турнірах у Нідерландах
18-19 травня українки стартують на дводенному турнірі. Суперницями на першому етапі будуть три склади команди Нідерландів, збірна Естонії та два склади росіянок, повідомляє пресслужба ФБУ.
19 травня пройде другий турнир. Опонентки на груповому етапі - перші склади нідерландок та росіян. У другій групі гратимуть другі склади господарок, росіян та естонська команда.
До Нідерландів наша команда прибула таким складом: Ганна Рульова, Христина Філевич, Ольга Мазніченко, Ганна Ольховик, Наталя Цюбик, Вікторія Кондусь.
Додамо, що олімпійська кваліфікація відбудеться 26-30 травня в австрійському Граці. У групі B суперниками збірної України будуть Іран, Японія, Австралія та Таїланд. До чвертьфіналу виходять по дві команди з групи. За підсумками змагань путівки на Олімпіаду отримають троє призерів.
Фото: fbu.ua.