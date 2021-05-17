Збірна України з баскетболу 3х3 виступить на турнірі у Франції

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 готується до матчів кваліфікації Олімпійських ігор.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, з 20-го по 23 травня українці виступлять на міжнародному турнірі у французькому місті Вуарон, передає Укрінформ.

"Наша команда гратиме двома складами. Україна-1 у групі A виступатиме проти Франції-1 та Домініканської Республіки. Суперниками України-2 у групі С будуть США та Алжир. У групі В гратимуть Франція-2, Катар, Росія-1. У групі D - Угорщина, Сербія, Росія-2", - зазначається у повідомленні.

Збірна України братиме участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі у Граці (Австрія) 26-30 травня. Залежно від результатів національна команда зможе потім взяти участь в загальному олімпійському кваліфікаційному турнірі у Дебрецені (Угорщина) 4-6 червня.

Окрім того, 26 червня стартує кваліфікація чемпіонату Європи у Констанці (Румунія). Фінальна стадія Євро пройде 9-12 вересня в Парижі.

Фото: fbu.ua.