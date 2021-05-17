«Поєдинок стане найбільшою спортивною подією»: Ф’юрі оголосив дату бою проти Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що поєдинок проти володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НВ.

"У мене є важливі новини для всіх вас, хлопці. Я тільки що розмовляв по телефону з принцом Саудівської Аравії Халідом, він сказав мені, що цей бій на 100% відбудеться. 14 серпня 2021 року - літній час. Всі погляди світу будуть прикуті до королівства Саудівська Аравія", - повідомив Джошуа.

Боксер зазначив, що поєдинок стане "найбільшою спортивною подією на планеті Земля". Джошуа підкреслив, що має намір "розбити суперника на найбільшій арені всіх часів".

Раніше промоутер Джошуа Едді Хірн повідомляв, що поєдинок пройде або 7 або 14 серпня.