Серія А: «Ювентус» вириває перемогу в «Інтера» і повертається в топ-4

«Наполі» матиме шанс повернутися на 4-у сходинку в матчі з «Фіорентиною».

Туринський «Ювентус» вдома на останніх хвилинах перемагає «Інтер» 3:2 в 37-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

За господарів відзначався Роналду, дубль на рахунку Куадрадо. За «нерадзуррі» забивав Ромелу Лукаку. Захисник «старої сеньйори» Кьєліні забив м'яч у власні ворота.

Після перемоги над «Інтером» «Ювентус» піднявся на 4-у сходинку, «Наполі» зіграє свій матч завтра проти «Фіорентини».

Нагадаємо, «Інтер» достроково оформив чемпіонство Серії А.

Фото: gazzetta.it