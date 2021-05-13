Троє представників України заявлені на юніорському «Ролан Гаррос»

Одразу троє українських тенісистів виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.

У заявці турніру юнаків В'ячеслав Белінський (17-й у світовому юніорському рейтингу) і Герман Самофалов (50), у дівчат - Сабіна Зейналова (48), повідомляє Тенісний портал України.

Юніорські змагання на кортах "Ролан Гаррос" пройдуть 6-12 червня.

Додамо, що юніори не виступали на турнірах Grand Slam з Відкритого чемпіонату Австралії -2020.

На фото: В'ячеслав Бєлінський/tennisua.org.