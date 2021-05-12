Мугуруса - суперниця Світоліної у матчі за чвертьфінал турніру в Римі
Укрінформ
Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (№12 WTA) буде опоненткою українки Еліни Світоліної у третьому колі (1/8 фіналу) турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії.
У другому раунді іспанка здобула вольову перемогу над Бернардою Перою (69) зі США - 2:6, 6:0, 7:5, передає Укрінформ.
Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини.
Як повідомляв Укрінформ, Світоліна розпочала виступи з другого кола і за 1 годину 40 хвилин здолала американку Аманду Анисимову (39) - 2:6, 6:3, 6:4.
Турнір у Римі із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол триватиме до 16 травня. Його чинною чемпіонкою є Сімона Халеп з Румунії.
Фото: tennisnet.com.