Мугуруса - суперниця Світоліної у матчі за чвертьфінал турніру в Римі

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (№12 WTA) буде опоненткою українки Еліни Світоліної у третьому колі (1/8 фіналу) турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії.

У другому раунді іспанка здобула вольову перемогу над Бернардою Перою (69) зі США - 2:6, 6:0, 7:5, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини.

Як повідомляв Укрінформ, Світоліна розпочала виступи з другого кола і за 1 годину 40 хвилин здолала американку Аманду Анисимову (39) - 2:6, 6:3, 6:4.

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Турнір у Римі із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол триватиме до 16 травня. Його чинною чемпіонкою є Сімона Халеп з Румунії.

Фото: tennisnet.com.