Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA1000 в Римі

Перша "ракетка" України у середу успішно стартувала на турнірі Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис. 490 дол.

Україна (№6 WTA) розпочала виступи з другого кола і здолала Аманду Анисимову (39) зі США - 2:6, 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 40 хвилин.

У третьому раунді Еліна зустрінеться з переможницею матчу Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 12) - Бернарда Пера (США, 69).

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Турнір у Римі триватиме до 16 травня. Його чинною чемпіонкою є Сімона Халеп з Румунії.

Фото: j48tennis.net.