Українка Козлова виграла стартовий матч на турнірі ITF в Іспанії

Українська тенісистка Катерина Козлова здобула у вівторок перемогу в першому колі турніру ITF у місті Ла-Бісбаль-дель-Ампурдан (Іспанія) із призовим фондом 60 тис дол.

У першому раунді суперницею уродженки Миколаєва (№158 WTA) була японка Чіхіро Мурамацу (243). Катерина виграла в двох сетах - 6:4, 7:5, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 14 хвилин.

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У другому колі опоненткою Козлової буде італійка Джессіка П'єрі (263), яка за 2 години 27 хвилин зуміла перемогти четверту сіяну Тимею Бабош з Угорщини (108) - 1:6, 6:4, 7:5.

Фото: tennisua.org.