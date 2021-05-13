«Динамо» й «Зоря» розіграють Кубок України

Кияни можуть зрівнятися з «Шахтарем» за кількістю виграних Кубків України, а от «Зоря» ще жодного разу не вигравала трофей.

Сьогодні, 13-го травня, київське «Динамо» зіграє з луганською «Зорею» у фіналі Кубка України-2020/21 в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича о 19:00. Дві найстабільніші команди поточного сезону і два найкращих тренери 2020-го року в чемпіонаті за версією премії «Футбольні зірки України» зійдуться у фіналі. У кого більше мотивації й чому «Зорі» перемога потрібніша читайте в матеріалі від Укрінформ.

Третій трофей для повної картинки

Повернення Мірчі Луческу в Україну, а тим паче старт тренерської діяльності в «Динамо», на початках сприймали скептично. Головні претензії експертів стосувалися віку румунського спеціаліста, його мотивації тренувати і тренерського минулого (роботи в «Шахтарі»). Натомість, Луческу заявив про готовність працювати і давати результат без стартових капіталовкладень.

Як наслідок, «Динамо» виграло Суперкубок України, кваліфікувалося в Лігу чемпіонів, організувало собі євровесну в Лізі Європи й тріумфувало в УПЛ. Мотивованому тренеру залишилося виграти лише Кубок України, щоб у конфлікті з критиками, ультрас і колишніми роботодавцями («Шахтарем») вийти цілковитим переможцем.

«Сказав хлопцям, що якщо виграєш чемпіонат, то увійдеш в історію «Динамо», якщо виграєш Суперкубок, чемпіонат і Кубок – входиш в історію України», - сказав перед матчем головний тренер «Динамо» Мірча Луческу.

За всю історію незалежної України лише 5 команд є володарями Кубку України. Наразі статистика свідчить, що «Шахтар» - рекордсмен. «Гірники» вигравали Кубок України 13 разів, кияни – 12. Перемога в завтрашньому матчі допоможе «Динамо» наздогнати запеклого суперника за цим показником.

Увійти в історію й збірну України

Найкращий тренер України 2020-го за версією «Футбольні зірки України» Віктор Скрипник зміг збудувати міцний, атакувальний колектив за два роки роботи в «Зорі». Європейський досвід й тренерська харизма допомогла реанімувати кар’єри таких гравців, як Владлен Юрченко й Владислав Кочергін. Грамотна робота на трансферному ринку посприяла приходу якісних легіонерів – Сайядманеша й Шахаба.

Результатом комплексної роботи стали вже звичні для «Зорі» бронзові медалі УПЛ. Враховуючи, що «Зоря» ніколи в історії не вигравала Кубок України, мотивація тренерського штабу й гравців буде максимальною.

«Кубок України чи «бронза» УПЛ? Титул – це завжди титул. Його потрібно заробляти, вигравати. Ти можеш написати історію», - сказав після виходу в фінал кубка головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник.

Тренер луганців заявив про себе, як якісний тренер, ще в Німеччині, в рідному для себе «Вердері» (10-е місце в Бундеслізі). Із «Зорею» Віктор Анатолійович далі 3-го місця в чемпіонаті не діставався, хоча фронт роботи з командою він провів серйозний. На фоні можливої зміни тренера збірної України після Євро-2020, звитяги Скрипника на чолі «Зорі» сприймаються по-іншому. Хоч всі говорять про Реброва, як про наступника Шевченка в збірній, перемога «Зорі» в Кубку України може вписати Скрипника в шорт-лист претендентів на крісло тренера збірної України.

Цей фінал – перемога вболівальників

Київське «Динамо» підходить до зустрічі із «Зорею» у відмінних фізичних кондиціях. Після дострокової перемоги в УПЛ кияни не залишали шансів опонентам(1:5 із «Ворсклою», 0:3 із «Колосом»). «Зоря», натомість, з певними труднощами переграла «Дніпро-1» й «Олександрію» (0:1 і 2:1 відповідно). Змарнований шанс поборотися за «срібло» УПЛ в матчі з «Олімпіком» має додати підопічним Скрипника спортивної злості.

Обидві команди стабільно виступали протягом сезону і підходять до фінального матчу з пустим лазаретом і вирішеними завданнями в національному чемпіонаті. Матч за власні амбіції й історію має бути цікавим.