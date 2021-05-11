Луческу: У «Зорі» відмінний тренер. Він знає, як готувати команду

У четвер, 13 травня, чемпіони України з футболу - київські динамівці зіграють у фіналі Кубка країни проти "Зорі".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв'ю «Футбол NEWS» на телеканалі «Футбол 1» зробив комплімент наставнику суперників Віктору Скрипнику, повідомляє Footballua.tv.

«Я сказав нашим футболістам: якщо виграєш чемпіонат, входиш в історію "Динамо". А якщо виграєш Суперкубок, чемпіонат і Кубок, входиш в історію України. Ми гратимемо у фіналі кубка проти дуже хорошого клубу, з відмінним тренером, який знає, як готувати команду. Буде складно, але ми спробуємо виграти», - заявив Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, фінальна зустріч Кубка України «Динамо» - «Зоря» розпочнеться у четвер на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича о 19.00.

Фото: footballua.tv.