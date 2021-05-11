Букмекери дали прогноз на фінал Кубка України «Динамо» - «Зоря»

13 травня у Тернополі відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2020/2021 між київським «Динамо» та луганською «Зорею».

Фаворитом вирішального протистояння букмекери вважають столичний клуб, передає Укрінформ.

На перемогу підопічних Мірчі Луческу в основний час компанія Parimatch приймає ставки з коефіцієнтом 1,72, на нічию - 3,80, на перемогу луганчан - 4,80.

«Динамо» здобувало Кубок України 12 разів. Більше лише у донецького «Шахтаря» - 13. Крім того, 2 перемоги у фіналі має одеський «Чорномор'я» і по 1 - сімферопольська «Таврія» та полтавська «Ворскла». Луганчани у фіналі Кубка грали 2016 року й поступилися у Львові «Шахтарю» - 0:2.

Динамівці та «Зоря» провели на рівзних стадяях національних кубкових баталій чотири матчі. Кияни кожного разу перемогали (2008 рік - 2:0, 2015-й - 2:1, 2:0, 2016-й - 5:2 у додатковий час).

Столичні футболісти є чинними володарями трофею. Минулого року вони в серії пенальті здолали полтавську "Ворсклу" - 8:7 (основний час - 1:1).

Головним арбітром фінального кубкового поєдинку призначений Юрій Іванов (Донецька область). Асистентами арбітра працюватимуть Віктор Матяш (Донецьк) тв Семен Шлончак (Черкаси). Четвертий арбітр - Олександр Шандор (Львів), арбітр VAR - Катерина Монзуль (Харків).

Зустріч «Динамо» - «Зоря» розпочнетьсяу четвер на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича о 19.00. Через коронавірусні обмеження уболівальникам дозволили заповнити трибуни на 20 відсотків від загальної кількості місць (близько 3-х тисяч).

Матч у прямій трансляції покажуть телеканали «UA: Перший» та «Футбол 1».

Фото: uaf.ua.