Прогноз на фінал Кубка України: чи наздожене «Динамо» «Шахтар»?

13 травня в Тернополі матчем за Кубок в Україні завершитися футбольний сезон, після чого всі ми будемо рахувати дні до довгоочікуваного Євро.

Цього разу у вирішальній грі зійдуться «Динамо» та «Зоря». Для луганчан це буде лише другий фінал у історії. У 2016 році вони поступилися «Шахтарю». На рахунку киян вже 17 фіналів, в яких вони здобули 12 перемог. Більше Кубок України вигравали лише «Гірники» (13).

Зараз, за ​​прогнозами аналітиків Parimatch, у «Динамо» 70% на перемогу проти 30% у «Зорі». Якщо ж брати статистику, то в останніх 7 матчах луганчани 4 рази відбирали очки у киян (1 перемога і 3 нічиї). Для «Динамо» «Зоря» дійсно незручний суперник, а з огляду на статус фіналу, цілком можна очікувати, що новоспеченого чемпіона чекає непроста гра.

До того ж, «Зоря» в цьому чемпіонаті втретє в історії здобула бронзові медалі, настрій в команді відмінний і футболісти зроблять все, щоб приєднатися до компанії володарів Кубка. Поки що цей трофей завойовували тільки «Динамо», «Шахтар», «Чорноморець», «Таврія» і «Ворскла».

Для футболістів «Зорі» це також буде ще одна можливість своєю грою привернути увагу тренерського штабу збірної України. Адже зіграти на чемпіонаті Європи хотіли б всі.

Що важливо, фінал Кубка України пройде з глядачами. Нехай навіть стадіон і не буде заповнений повністю. Для міста і для вболівальників це велика подія. Та й футболістам буде грати приємніше, відчуваючи підтримку.