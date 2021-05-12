Перша ліга: «Альянс» переміг у Сумах житомирське «Полісся»

Футболісти «Альянса» із селища Липова Долина на Сумщині обіграли житомирське «Полісся» (4:2) у перенесеному матчі 7-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'ячі на сумському стадіоні «Ювілейний» забили: Ілля Зубков (9-та хвилина), Микола Агапов (65, з пенальті), Олександр Лебеденко (77) і Валерій Рогозинський (90+4) - у складі «Альянса»; Сергій Швець (51, з пенальті) та Максим Андрущенко (57) - у житомирців, передає Укрінформ.

Результати двох інших сьогоднішніх матчів відповідно 6-го та 14-го турів:

«Верес» (Рівне) - «ВПК-Агро» (Шевченківка) - 4:0

Голи: Михайло Шестаков (5-та хвилина, 31-а, з пенальті, 71), Геннадій Пасіч (82);

«Волинь» (Луцьк) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 2:0.

Жордан Нколо (5), В'ячеслав Шарпар (22).

Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 58 очок (після 24-х ігор), «Чорноморець» - 52 (25), «Металіст 1925» - 47 (25), «Агробізнес» - 45 (25), «Миколаїв» - 40 (24), «Волинь» - 40 (24), «Альянс» - 40 (25).

26-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 15-16 травня.

Фото: football24.ua.