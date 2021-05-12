Лідер Першої ліги «Верес» розгромив «ВПК-Агро»

Футболісти рівненського «Вереса» перемогли команду «ВПК-Агро» із села Шевченківка на Дніпропетровщині (4:0) у перенесеному матчі 6-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'ячі на стадіоні «Метеор» у Дніпрі забили Михайло Шестаков (5-та хвилина, 31-а, з пенальті та 71), а також Геннадій Пасіч (82), передає Укрінформ.

У перенесеній грі 14-го туру «Волинь» (Луцьк) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) зафіксовано рахунок 2:0 на користь волинян.

На луцькій арені «Авангард» відзначилися Жордан Нколо (5) та В'ячеслав Шарпар (22).

У ці хвилини також триває перенесений матч 7-го туру «Альянс» (Липова Долина) - «Полісся» (Житомир).

Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 58 очок (після 24-х ігор), «Чорноморець» - 52 (25), «Металіст 1925» - 47 (25), «Агробізнес» - 45 (25), «Миколаїв» - 40 (24), «Волинь» - 40 (24).

26-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 15-16 травня.

Фото: nkveres.com.