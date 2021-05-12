Українська синхронниця Федіна здобула на Євро срібло у довільному соло

Українка Марта Федіна завоювала на чемпіонаті Європи в Будапешті срібну медаль у довільній сольній програмі змагань із синхронного плавання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Марта майже на бал поліпшила свій результат у порівнянні з кваліфікаційним (93,7 проти 92,76), але не змогла випередити росіянку Варвару Суботіну (96,4333). Третьою була Євангелія Платаніоті із Греції (90,8).

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Федіна виграла «золото» у технічній сольній програмі.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 23 травня. Ці змагання мали відбутися у травні минулого року, але через пандемію їх перенесли на рік.

На чемпіонаті Європи розігруються нагороди у плаванні, синхронному плаванні, плаванні на відкритій воді, а також в стрибках у воду.

Фото: facebook.com/ukrsynchro.