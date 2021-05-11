Україна здобула друге «золото» ЧЄ - перемогла у парних стрибках у воду

Це вже друга золота медаль збірної України в Будапешті.

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Українці Ксенія Байло і Олексій Середа виграли золоту медаль в стрибках у воду змішаних пар з вишки, передає Укрінформ.

Українська змішана пара Ксенія Байло – Олексій Середа перемогла у стрибках з 10-метрової вишки, набравши суму 325.68 балів. Українці впевнено випередили головних конкурентів – британську пару Ноа Вільямс – Андре Спендоліні-Сірьє.

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Як повідомляв Укрінформ, лідер збірної України з синхронного (артистичного) плавання Марта Федіна перемогла в технічному соло.

Фото: facebook.com/ukrainiandiving