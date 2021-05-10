У Будапешті стартує чемпіонат Європи з водних видів спорту

Україна претендує на нагороди у синхронному плаванні та в стрибках у воду.

З 10-го по 23-е травня в Будапешті пройде чемпіонат Європи з водних видів спорту, передає Укрінформ.

Ці змагання мали відбутися в травні минулого року, але через пандемію їх перенесли на рік. Чемпіонат пройде без глядачів, а самі спортсмени змушені будуть регулярно проходити тестування на коронавірус.

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На чемпіонаті Європи розіграють медалі в плаванні, синхронному плаванні, плаванні на відкритій воді, а також в стрибках у воду. Україна претендує на нагороди у синхронному плаванні та в стрибках у воду. Зокрема, серед фаворитів наші стрибуни Олексій Середа, Олег Сербін, Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Софія Лискун, Анна Письменська, Вікторія Кесар.

Як повідомляв Укрінформ, Анна Письменська виграла путівку на Олімпіаду-2020 в індивідуальних стрибках з 3-метрового трампліну. А у стрибках з вишки путівку на Ігри виборов Олег Сербін. Всього в активі збірної України зі стрибків у воду 7 олімпійських ліцензій.

Фото: facebook.com/ukrainiandiving