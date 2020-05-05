Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Угорщині перенесли 2021 рік

Європейська ліга плавання (LEN) повідомила про те, що чемпіонат Європи з водних видів спорту 2020 року, який спочатку мав пройти 11-24 травня в Будапешті (Угорщина), а потім через пандемію коронавірусу був перенесений на 17-30 серпня, у підсумку запланували на 2021 рік.

Про це інформує офіційний сайт LEN.

Змагання, які об'єднують п'ять видів спорту (плавання, плавання на відкритій воді, синхронне плавання, стрибки у воду і хайдайвінг), відбудеться в Будапешті 10-23 травня наступного року.

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Як повідомлялося раніше, чемпіонат світу-2021 з водних видів спорту в Японії перенесено на 2022 рік через COVID-19.

Фото: swimtim.com.