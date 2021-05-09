Ексфорвард збірної України Матерухін завершив хокейну кар'єру

Колишній хокейний нападник «Дніпра», «Донбаса» та збірної України Олександр Матерухін завершив кар'єру гравця.

Останній сезон форвард провів у білоруській Екстралізі у складі «Могильова», повідомлять пресслужба Української хокейної ліги.

Олександр є вихованцем київського «Сокола». За «Донбас» форвард провів 101 гру і набрав 65 (27+38) очок. 2013 року разом з донеччанами Олександр став володарем Континентального кубка.

У сезоні-2019/2020 Олександр Матерухін захищав кольори херсонського «Дніпра». У складі збірної України нападник зіграв 43 матчі і набрав 34 (15+19) очки.

У білоруській Екстралізі Матерухін за одинадцять сезонів встиг пограти за «Юність», «Німан», «Динамо-Молодечно», «Шахтар» та «Могилів».

У 476-ти матчах чемпіонату Білорусі (разом із плей-офф) форвард набрав 467 (237+230) очок.

Фото: hcdonbass.com.