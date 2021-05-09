Ексфорвард збірної України Матерухін завершив хокейну кар'єру

Ексфорвард збірної України Матерухін завершив хокейну кар'єру

Укрінформ
Колишній хокейний нападник «Дніпра», «Донбаса» та збірної України Олександр Матерухін завершив кар'єру гравця.

Останній сезон форвард провів у білоруській Екстралізі у складі «Могильова», повідомлять пресслужба Української хокейної ліги.

Олександр є вихованцем київського «Сокола». За «Донбас» форвард провів 101 гру і набрав 65 (27+38) очок. 2013 року разом з донеччанами Олександр став володарем Континентального кубка.

У сезоні-2019/2020 Олександр Матерухін захищав кольори херсонського «Дніпра». У складі збірної України нападник зіграв 43 матчі і набрав 34 (15+19) очки.

У білоруській Екстралізі Матерухін за одинадцять сезонів встиг пограти за «Юність», «Німан», «Динамо-Молодечно», «Шахтар» та «Могилів».

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У 476-ти матчах чемпіонату Білорусі (разом із плей-офф) форвард набрав 467 (237+230) очок.

Фото: hcdonbass.com.

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