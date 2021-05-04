«Донбас» зіграє у хокейній Лізі чемпіонів

Чемпіон України вперше в історії гратиме у компанії провідних клубів Європи.

Чемпіон України «Донбас» зіграє в хокейній Лізі чемпіонів в сезоні-2021/22. Правління Ліги чемпіонів вирішило виділити Wild Card для донецької команди. Таке рішення прийняли з метою підтримки визнаних європейських хокейних команд.

Домашні матчі хокейної Ліги чемпіонів чемпіон України проводитиме на льоду київського Палацу спорту. Оскільки «Донбас» не зможе грати в Континентальному Кубку, його місце в турнірі займе віце-чемпіон України – київський «Сокіл».

Хокейна Ліга чемпіонів розігрується з 2015 року. В ній грають кращі європейські клуби зі Швеції, Фінляндії, Німеччини, Чехії, Австрії і Швейцарії. Чинний чемпіон – шведський клуб «Фрьолунда».

Нагадаємо, що «Донбас» вигравав Континентальний кубок IIHF-2013 і виступав в КХЛ в 2012/13 і 2013/14 роках.