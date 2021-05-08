Теніс: удар українки Костюк став найкращим у квітні

Удар 18-річної української тенісистки Марти Корстюк на турнірі WTA250 у Стамбулі переміг у голосуванні уболівальників і став найкращим у квітні.

Про це повідомляє пресслужба WTA, передає Укрінформ. Марта набрала 41 відсоток голосів. Окрім Костюк, на перемогу претендували Ангелік Кербер (Німеччина), Юлія Путінцева (Казахстан) та Аріна Соболенко (Білорусь). Читайте також: Світоліна посіяна під п'ятим номером на турнірі WTA1000 в Римі У матчі 1/8 фіналу Костюк відмінно зреагувала на укорочений удар росіянки Дар'ї Касаткіної і точно послала м'яч у протилежний бік корту. Зустріч закінчилася перемогою Марти - 6:3, 7:5. На турнірі в Туреччині Костюк дійшла до півфіналу, поступившись майбутній чемпіонці румунці Сорані Кирсті. Фото: Getty Images.